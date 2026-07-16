Non è ancora stato scelto il CT della Nazionale, ma Paolo Maldini e Leonardo sono al lavoro per assegnare un incarico così delicato. In pole position ci sarebbe Andrea Pirlo, uno che ha dato tanto da calciatore all'azzurro. In tal senso, Andrea Ranocchia, ai microfoni di Sportmediaset, approva: "Pirlo come allenatore potrebbe essere una scelta azzeccata, usufruendo dell'aiuto di Maldini e Leonardo, che sono due profili di grandissimo livello. Sicuramente tra di loro ci sarà feeling, possono far bene e far tornare l'entusiasmo in un gruppo che da tanti anni, pur essendoci qualità, fa fatica".
Sezione: News / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 14:31
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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