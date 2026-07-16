Non è ancora stato scelto il CT della Nazionale, ma Paolo Maldini e Leonardo sono al lavoro per assegnare un incarico così delicato. In pole position ci sarebbe Andrea Pirlo, uno che ha dato tanto da calciatore all'azzurro. In tal senso, Andrea Ranocchia, ai microfoni di Sportmediaset, approva: "Pirlo come allenatore potrebbe essere una scelta azzeccata, usufruendo dell'aiuto di Maldini e Leonardo, che sono due profili di grandissimo livello. Sicuramente tra di loro ci sarà feeling, possono far bene e far tornare l'entusiasmo in un gruppo che da tanti anni, pur essendoci qualità, fa fatica".