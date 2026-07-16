Inizia oggi il ritiro dell'Inter in Germania. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarà tutto il blocco italiano, alcuni giovani (Topalovic, Mosconi, Kamate, Maye, Lavelli, ma anche Akinsanmiro), i due nuovi Provedel e Massolin e tre giocatori che potrebbero avere una chance importante nel corso del ritiro.

In primis Aleksandar Stankovic. "Chivu l'ha blindato, per lui è un capitale sì, ma tecnico e non economico - riporta La Gazzetta dello Sport -. Non è un profilo giovane con cui monetizzare, bensì un diamante grezzo dal quale tirare fuori il massimo, tutto il suo potenziale. E il figlio di Dejan non vede l'ora di ricambiare questa fiducia: sa che davanti a lui ha giocatori (titolari) d'esperienza, ma prima il ritorno in nerazzurro e poi la conferma di Chivu hanno regalato al 20enne un'iniezione extra di fiducia, di carica. E soprattutto la voglia di ritagliarsi uno spazio da protagonista".

Potrebbe fare lo stesso percorso che ha già fatto Pio Esposito, unico attaccante a disposizione di Chivu, da cui l'occasione per crearsi spazi importanti. "Se dodici mesi fa Pio era tutto da scoprire nella sua dimensione nerazzurra, quest'anno invece sarà l'unico attaccante dei big di Chivu in ritiro. Lautaro, Thuram e Bonny, tutti interisti "Mondiali", sono in vacanza o ancora negli Stati Uniti. Il reparto dunque avrà per il primo test estivo a Karlsruhe soltanto Pio (mentre per la tournée tra Hong Kong e Australia dovrebbe rientrare l'ivoriano)".

In ultimo "Pepo" Martinez, ex vice di Sommer che ora è pronto "alla prova da numero uno".