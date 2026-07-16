Da qualche giorno è diventato l'obiettivo principale del mercato interista. Djed Spence, su cui torna oggi anche Tuttosport, è il giocatore su cui l'Inter ha messo gli occhi nel tentativo di risolvere la questione della fascia destra, passata attraverso i "mancati colpi" Palestra e Khalaili, per ragioni differenti tra loro. Serve qualcuno che prenda il posto di Denzel Dumfries.
"Spence non ha le caratteristiche che Chivu ricercava nel nuovo esterno, ovvero uno contro uno e qualità tecnica, ma ha forza fisica e velocità che ricordano quelle dell’olandese e che nella nostra Serie A fanno sempre la differenza - si legge sul quotidiano -. Viene valutato una decina di milioni in più dell'israeliano e dunque bisogna capire se Marotta e Ausilio avranno il via libera per fare una proposta che possa essere presa in esame dal Tottenham. Serviranno alcuni giorni, probabilmente dovrà prima finire il Mondiale. E nel frattempo verranno fatti ragionamenti sugli altri esterni sul taccuino, da Doué (caro pure lui, 35-40 milioni), ai vari Molina, Read, Vanderson e Belghali, con Perisic sullo sfondo (il croato si è candidato)".
Autore: Antonio Di Chiara
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