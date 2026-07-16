Era una partita che, a vario titolo, interessava anche l'Inter. In Inghilterra-Argentina c'era un solo protagonista nerazzurro, ma anche diversi nomi che ruotano attorno all'Inter per ragioni di mercato. Il protagonista assoluto, in ogni caso, è stato Lautaro Martinez.

Gazzetta dello Sport
Lautaro Martinez 8 - Si può pretendere di più? Sembra tutto finito e invece con lui inizia una nuova storia. Scrive l'ultimo capitolo con la testata che vale la finale.

Spence 7 - Spinge tanto. Una bella volée innesca l'azione del gol. Chiude benissimo su Simeone. Piace all'Inter ma oggi costerà di più.

Romero 6,5 - Il più pulito negli anticipi. Un'uscita in grande stile tra due avversari. Riesce a contenere Kane. Un giallo per fallo tattico su Bellingham.

Stones 4,5 - Resta spesso senza riferimento. Nel finale piovono crosso e va in enorme difficoltà. Fino a perdersi Lautaro e... il Mondiale.

Molina 4,5 - Non si accorge del taglio di Gordon e gli regala lo spazio decisivo per segnare. Distratto e non solo in quell'occasione.

Corriere dello Sport

Lautaro Martinez 7,5

Spence 6

Romero 6

Stones 5,5

Molina 4,5

Tuttosport

Lautaro Martinez 7 - Segna il gol che rimarrà per sempre nella sua storia e in quella della sua nazionale.

Spence 7 - Tiene a bada Simeone e tentando quando possibile id mettere paura alla fascia destra argentina. Nella ripresa è miracoloso sullo stesso Simeone solo davanti a Pickford.

Romero 6,5 - Non lascia respirare il suo ex compagno al Tottenham, Kane, togliendogli anche quel minimo spazio per pensare.

Stones 6 - Attento e diligente: tiene bene anche nel momento di massima pressione argentina.

Molina 4,5 - Colpevole, nella ripresa di perdersi Gordon sull'azione del vantaggio inglese. Negativamente determinante.

Sezione: Copertina / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 08:30
Autore: Antonio Di Chiara
vedi letture