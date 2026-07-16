Nella serata di ieri il Galatasaray ha salutato Mauro Icardi che ha dunque terminato il suo contratto. L’ex capitano dell’Inter - spiega il Corriere dello Sport - era in trattative per il rinnovo, ma evidentemente i colloqui non sono andati a buon fine.

La nota del Gatalatasaray

Il club ha deciso di omaggiare sui social l'attaccante argentino con un lungo e toccante messaggio: "Oggi non parliamo di un addio, ma di eredità. Il fatto che non indossi più la maglia del Galatasaray non cambierà mai il posto che occupi nei nostri cuori. Perché hai conquistato l'affetto di ogni tifoso del Galatasaray, dai più piccoli ai più grandi. Al di là dei gol che hai segnato, dei titoli di capocannoniere, dei record che hai battuto e dei trofei che hai sollevato, hai vissuto la passione per il Galatasaray e l'hai trasmessa a milioni di persone. Non sei soltanto un giocatore che ha scritto il proprio nome a lettere d'oro nella storia del club: sei ormai una leggenda indimenticabile del Galatasaray e lo resterai per sempre. Caro capitano, hai fatto innamorare un'intera generazione del Galatasaray. Se oggi tanti bambini dicono con orgoglio: "Sono tifoso del Galatasaray", è anche grazie a te. Tutti i tifosi del Galatasaray lo sanno...Un amore così non si dimentica mai".

Ritorno in Serie A?

Adesso il calciatore potrebbe tornare appetibile anche per la Serie A. A 33 anni non è più giovanissimo, ma nemmeno così avanti con gli anni da non poter fare comodo ad alcuni club, anche di fascia medio/alta. Il problema principale è legato all’ingaggio: in Turchia Maurito ha incassato 6 milioni all’anno per tre stagioni.