Assist di Leo Messi e gol di Lautaro Martinez. Una connection che funziona da anni con la maglia dell'Argentina e che ieri ha eliminato l'Inghilterra nella semifinale del Mondiale. Nel dopo gara, tra le tante dichiarazioni rilasciate ai media, il Toro ha raccontato i segnali scambiati con Messi, elargendo solo complimenti per la stella della Seleccion: “La gente vede gli assist, i dribbling e la magia, ma non vede cosa fa Leo con le sue parole. Quando sono entrato in campo, si è avvicinato a me e mi ha detto: ‘Attacca lo spazio tra i difensori. Vai sui colpi di testa. Continua a fare quelle corse’. L'ho provato la prima volta e non ha funzionato. L'ho guardato, e invece di dirmi di cambiare, ha continuato a darmi segnali per continuare a credere. Sapeva che l'opportunità sarebbe arrivata. Eravamo sull'1-1 con meno di cinque minuti da giocare. Leo ha guardato il tabellone, poi mi ha guardato dritto negli occhi e ha annuito. Non ha nemmeno dovuto parlare. Sapevo esattamente cosa voleva. Sapevo l'incarico. È questo che lo rende diverso. Vede la partita prima di tutti gli altri. Sa dove si aprirà lo spazio, e ti dà la fiducia per attaccarlo senza esitazione".

La guida

Lautaro continua elogiando il suo capitano: "Giocare con lui è incredibile perché non crea solo occasioni con i piedi. Crea fiducia in ogni giocatore intorno a lui. A 39 anni, continua a guidare l'Argentina nelle partite più importanti, continua a decidere le partite e continua a mostrarci perché è il più grande calciatore che abbia mai visto. Siamo in un'altra finale di Coppa del Mondo perché, ancora una volta, quando l'Argentina aveva bisogno di qualcuno che ci guidasse, Lionel Messi è stato quell'uomo".