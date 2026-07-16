Nel lungo giro di interviste che inevitabilmente lo hanno visto protagonista, Lautaro Martinez ha risposto anche a domande in italiano, quelle di DAZN, ritornando per qualche minuto il capitano dell'Inter dopo essere stato l'eroe dell'Argentina.

Questo è il giorno più felice della tua vita? Hai deciso una Copa America, ma cosa signifca questo gol per te?

"Significa tantissimo perché è un gol che vale il passaggio a una finale, è un gol che tutti gli argentini vorrebbero segnare. L'ho fatto io e la felicità è completa al massimo".

L'ultimo gol di un argentino all'Inghilterra era stato quello di Zanetti al Mondiale. Oggi un capitano dell'Inter segna ancora.

"Incredibile, con il numero 22 di Zanetti, la maglia blu, sono tutte cose che il destino oggi mi ha regalato quindi, oggi è tutta felicità e sono molto contento".

Quando la palla è entrata c'è stata una persona a cui hai pensato in quel momento?

"Sono andato con lo sguardo a cercare la mia famiglia, proprio all'altezza del calcio d'angolo. Ho pensato ai miei figli che come ho detto prima mi hanno cambiato la vita, a mia moglie, ai miei fratelli che erano lì. Tutta la mia famiglia".