Una gioia indescrivibile, la realizzazione di un sogno, emozioni fortissime difficili da gestire. Lautaro Martinez è diventato l'eroe di Argentina-Inghilterra, non una partita come le altre, entrando nel finale e firmando di testa la rete della vittoria al 92'. Come nelle favole. E dopo la partita non è riuscito a trattenere la propria gioia ricordando da dove è partito: "È una sensazione fortissima. La prima volta che mio padre mi ha comprato un paio di scarpini... ho sempre sognato di segnare questo gol. È una gioia immensa. Mia madre, che il giorno in cui sono partito per il Racing non ha mai smesso di rifarmi il letto. Questo vale più di un gol, più di una finale. Lì ho i miei due figli, che mi hanno cambiato la vita, mi hanno fatto rallentare un po', mi godo di più la vita con loro", ha detto.

Un gol che Lautaro aveva già vissuto, anche se in un'altra 'dimensione': "L'ho sognato, lo giuro, ho detto ad Alexis (Mac Allister, ndr) che avrei segnato un gol e poi in panchina l'ho detto a Facu Medina... È toccato a me. Sul secondo cross di Leo, mi sono trovato alle spalle di Stones... Anche Enzo (Fernandez, ndr) ha segnato un gran gol. Questa squadra continua a dimostrare di che pasta è fatta. Gli inglesi si sono stancati, hanno pressato per un'ora, hanno trovato il gol e poi si sono rilassati. Questo ci ha dato tranquillità, abbiamo aperto il campo e abbiamo saputo come sfruttare l'occasione. Ora giochiamo un'altra finale di Coppa del Mondo, la gioia è immensa, dobbiamo goderci questo momento", ha detto Lautaro.

"Non riesco a smettere di piangere, penso a mia moglie, ai miei figli, ai miei genitori. È tutto molto difficile, ci sono tantissime emozioni. Ho appena chiamato mia madre, era al lavoro. Soffre molto, preferisce andare a lavorare, per lei è difficile guardare le partite", ha concluso il Toro travolto dalle emozioni.