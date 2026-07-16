il Corriere della Sera presenta alcune delle intercettazioni finite nel faldone dell'inchiesta per la quale la Procura di Milano ha chiesto ieri l'archiviazione nei confronti dell'ex designatore Gianluca Rocchi. «Siccome questi dell’Inter ci stanno rompendo il c... pesantemente, stavo pensando... Ma se noi invertissimo, e su Inter-Verona mettessimo Piccinini invece che Sozza?», dice lo stesso Rocchi al collega Andrea Gervasoni parlando della possibile designazione di Simone Sozza come arbitro di Verona-Inter del 3 maggio 2025.
Altro dialogo è quello tra Rocchi e Riccardo Pinzani, che cura i rapporti tra l'Aia e i club. «Schenone m’ha detto: “Guarda, so che Marotta (presidente dell’Inter, ndr) ne stava parlando con Viglione”», ovvero il capo dell’ufficio legislativo della Federcalcio. «Sì, mi hanno chiamato, mi hanno rotto i coglioni, te lo dico io», risponde Rocchi. La telefonata tra Rocchi e Viglione (o Marotta), nonostante il telefono del designatore sia intercettato, non è agli atti. Il 5 aprile, invece, lo stesso Rocchi dice a Pinzani: «Ho sentito stasera Viglione per altre cose che ti dirò più avanti, lui è interista e m’ha detto: “Gianluca complimenti, l’arbitro ha arbitrato benissimo”».
Il 29 aprile 2025, invece, Rocchi conferma a Dino Tommasi di aver cambiato Sozza perché "l’Inter rompe il c... ancora a bestia, e preferisco metterci uno che è pulito con l’Inter», al che Tommasi risponde. «E' una cosa assurda che Sozza non possa più fare l’Inter». Il 20 aprile 2026, invece, Rocchi informa Mariani di volerlo designare per Torino-Inter: «C’è la situazione per poterlo fare: stai bene te (come forma, ndr), stanno bene loro (come vantaggio già notevole sul Napoli, ndr), quindi zero problemi! Guarda, vo’ a vedere anche la Coppa Italia (Inter-Como dell’indomani 21 aprile, ndr), ma insomma, penso ci siano zero problemi!».
Autore: Antonio Di Chiara
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