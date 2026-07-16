Nelle ultime settimane ci sono stati passi in avanti nella trattativa del rinnovo di contratto di Carlos Augusto (LEGGI QUI L'ESCLUSIVA). La posizione del jolly brasiliano si è rafforzata, l'ex Monza è destinato ad avere un ruolo sempre più importante nelle rotazioni di Chivu grazie alla sua versatilità tattica.

Il retroscena dall'Inghilterra

Secondo il giornalista inglese Ben Jacobs, il Manchester United ha effettuato un sondaggio per il nerazzurro ad aprile, quando anche Roma e Atalanta avevano mostrato interesse e quando la situazione di Carlos Augusto doveva essere ancora definita.

Nonostante gli apprezzamenti, l'Inter non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del giocatore, ritenuto prezioso per la sua capacità di ricoprire sia il ruolo di esterno che quello di braccetto nella difesa a tre. Intanto, lo United continua a valutare anche altre alternative, tra cui Lewis Hall del Newcastle e il giovane Oliver Scarles del West Ham.