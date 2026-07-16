Con il Mondiale 2026 ormai vicino alla conclusione, iniziano a delinearsi anche gli effetti economici del FIFA Club Benefits Programme, il sistema con cui la FIFA remunera le società che hanno messo i propri calciatori a disposizione delle nazionali.

Per questa edizione del torneo, FIFA ed European Football Clubs hanno previsto un fondo complessivo da 355 milioni di dollari, circa 300 milioni di euro. Alla fase finale, dai gironi fino alle ultime due partite, sono destinati 250 milioni. Ogni club riceverà circa 5mila dollari al giorno per ogni giocatore impegnato con la propria nazionale.

Milan davanti a tutti, poi Atalanta e Inter

Secondo i calcoli di Calcio e Finanza, le società di Serie A incasseranno complessivamente circa 14 milioni di dollari. Il Milan sarà il club italiano con il ricavo più alto, grazie ai dieci giocatori convocati al Mondiale, per un totale superiore ai 2,3 milioni di dollari. Alle spalle dei rossoneri ci sono Atalanta e Inter. La Dea dovrebbe incassare circa 1,6 milioni di dollari, mentre i nerazzurri si fermeranno poco sotto, intorno a 1,55 milioni.

Lautaro Martinez porta all'Inter 285mila dollari

Tra i singoli giocatori, il contributo economico più importante arriva da Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter, impegnato domenica nella seconda finale mondiale consecutiva con l'Argentina, garantirà al club nerazzurro circa 285mila dollari per i 57 giorni trascorsi con la Seleccion durante il torneo. La stessa cifra andrà al Como grazie alla presenza di Nico Paz nella rosa argentina. Subito dietro ci sono i francesi Koné, Thuram, Maignan e Rabiot, che porteranno ai rispettivi club circa 280mila dollari ciascuno. Il meccanismo di calcolo considera infatti i giorni trascorsi con la nazionale dal rilascio dei giocatori, avvenuto il 25 maggio, fino al giorno successivo all'ultima partita disputata nel torneo.