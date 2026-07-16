Campione d’Italia con 87 punti e un doblete al primo anno di Cristian Chivu, l’Inter riparte dalla fiducia degli operatori, che l’hanno messa in cima alle lavagne del prossimo campionato. Della stagione del bis vista dai numeri abbiamo parlato con Arianna Venegoni di Sitiscommesse.com, che per il portale segue quote e statistiche del calcio.
Arianna, partiamo dalla stagione appena chiusa. Qual è il numero che racconta meglio lo Scudetto di Chivu?
"Gli 87 punti, perché dentro ci sono le 11 lunghezze sul Napoli, un campionato preso in mano nella seconda metà della stagione e poi gestito con continuità e gli 89 gol segnati che dicono come è stato vinto. Poi c’è la Coppa Italia che ha completato il doblete. Per me però il dato più forte resta quello sulla panchina. Chivu è entrato nel ristretto gruppo degli allenatori capaci di vincere lo scudetto al primo anno sulla panchina dell'Inter. Per chi costruisce le quote, la continuità tecnica è uno dei fattori che contribuiscono a mantenere alto il rating di una squadra, ed è uno dei motivi per cui l’Inter riparte da favorita".
Lautaro ha chiuso da capocannoniere con 17 gol, davanti alle 14 reti di Douvikas e Malen, e Thuram ne ha aggiunte 13. Quanto incide la coppia nelle valutazioni?
"Incide molto, ma non solo per i 30 gol complessivi. Per gli operatori una coppia offensiva consolidata significa continuità di rendimento e minore incertezza nelle valutazioni. Lautaro ha chiuso da capocannoniere, Thuram ha superato la doppia cifra e, soprattutto, hanno dimostrato di poter reggere il peso dell'attacco per un'intera stagione. Quando una squadra conserva riferimenti offensivi di questo livello, il mercato tende a modificarne poco il rating iniziale. È uno dei motivi per cui l'Inter continua a essere considerata la squadra da battere".
Gli operatori hanno aperto le lavagne del campionato 2026/27 con l’Inter intorno a 1,90. Una fiducia così netta d’estate, su un campione in carica, è normale?
"Una quota così bassa d'estate per la squadra campione non è la norma, ma è un segnale forte. Indica una superiorità tecnica e progettuale che il mercato considera nettamente superiori rispetto alle rivali. I bookmaker non prezzano solo la vittoria passata, ma la stabilità del club, la forza della rosa e soprattutto le incertezze delle rivali, che evidentemente partono molto indietro. Più che un atto di fiducia, è la fotografia di come il mercato valuta oggi il rapporto di forza tra Inter e concorrenti".
La stagione parte però con un’incognita in più, il Mondiale giocato d’estate. Le squadre con tanti reduci pagano qualcosa in avvio?
"Storicamente sì. Chi porta i suoi giocatori fino alle ultime settimane del torneo li recupera tardi, con meno preparazione insieme al gruppo e una condizione da ricostruire, e l’Inter, con Lautaro e Thuram impegnati negli Stati Uniti, è tra le società più esposte. Le quote tendono già a incorporare questo fattore, ma è un effetto che si vede più sulle quote delle prime giornate che sull’antepost, che fotografa l’intera stagione. Il consiglio che do è di osservare le prime tre o quattro lavagne di campionato, lì si capirà quanto il Mondiale è entrato nelle gambe dei campioni d’Italia".
A chi guarda le quote da tifoso, magari solo per capire come viene vista la sua squadra, cosa suggerisci?
"Di leggerle come un termometro e non come una promessa. Una quota intorno a 1,90 racconta un’Inter molto forte, non un’Inter già campione, e il calcio resta lo sport in cui il Leicester ha vinto una Premier bancata a 5.000 volte la posta. Aggiungo una cosa a cui tengo, cioè restare sempre nel perimetro dei concessionari ADM, dove esistono regole, limiti e strumenti di autotutela. Le quote sono un modo in più per leggere il calcio e devono restare quello".
Chiudiamo con le previsioni. Dove può arrivare l’Inter del possibile bis?
"Guardando ai numeri, il bis è uno scenario assolutamente credibile. La spina dorsale che ha vinto due trofei è rimasta il cuore del progetto, mentre le rivali stanno cambiando molto, dal nuovo corso di Allegri a Napoli alla ricostruzione affidata a Spalletti dalla Juventus. Il salto vero è atteso in Europa, perché dopo l’eliminazione con il Bodo/Glimt la Champions è l’obiettivo che manca a questo ciclo. Per me la partita dell’anno sarà tenere insieme le due cose, la difesa del titolo e una campagna europea all’altezza della squadra che il mercato continua a valutare come la principale favorita".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Esclusive
Altre notizie
- 16:27 Sarri si presenta all’Atalanta: "Mi piacerebbe vincere qualcosa a Bergamo"
- 16:13 GdS - Da pallino a veto: Oaktree dice stop ai parametri zero
- 16:00 Venegoni a FcIN: "Un’Inter così avanti nelle quote d’estate non si era mai vista. Il bis è alla portata"
- 15:47 Crespo riparte dal Messico: sarà il nuovo allenatore dell'Atlas
- 15:33 Akanji duro su Lehmann: "Parole oltraggiose e irrispettose su di noi"
- 15:21 VIDEO E FOTO FcIN - Dentro il centro sportivo che ospiterà l'Inter
- 15:07 Corte UE, nel mirino le regole FIFA sugli agenti dei calciatori
- 14:55 L'Inter sui social: "Ultimo allenamento prima della Germania"
- 14:42 SM - Como-Chalobah in dirittura d'arrivo, affare da 35 milioni
- 14:31 Ranocchia approva Pirlo CT: "Con Maldini e Leonardo ci sarà feeling"
- 14:18 Lautaro racconta il gol: "Leo ha guardato il tabellone e..."
- 14:06 Inter convinta di Spence, la prossima settimana può essere decisiva
- 13:52 Adani: "Sono le lacrime che mi dà il calcio, non so nemmeno cosa dico"
- 13:48 Caccia all'esterno, il punto. Ausilio in Germania la prossima settimana
- 13:34 Lautaro Martinez, un gigante di 174 cm in mezzo ai giganti inglesi
- 13:23 Inter in finale, la striscia continua: i nomi dei nerazzurri all'ultimo atto
- 13:14 Inchiesta arbitri, l'interpretazione della Procura sulle presunte pressioni
- 13:02 Romero, frecciata a Neville: "Spero di non essere stupido come lui"
- 12:49 Lisandro Martinez abbraccia Lautaro e gli lascia il microfono
- 12:37 "Lautaro de mi vida!". Il gol del Toro ascoltato in telecronaca
- 12:26 La premonizione di Agustina poco prima della semifinale
- 12:15 Lautaro: "Ho segnato il gol che tutti gli argentini avrebbero voluto fare"
- 12:05 L'Inter molla la presa, il Como sta chiudendo per Chalobah
- 12:00 video"LAUTARO DE MI VIDA!". E magari adesso QUALCUNO si starà VERGOGNANDO
- 11:45 L'istantanea di Lautaro: l'abbraccio con la sua famiglia
- 11:32 Darmian e Acerbi, il mercato si muove. Per il centrale possibile ritorno al passato
- 11:18 Lautaro segna, le reazioni di Scaloni e Tuchel sono molto simili
- 11:04 Ibrahimovic elogia Messi: "Un gigante. Anche Lautaro è corso da lui"
- 10:50 Il Resto del Carlino - Lucumì, si fa avanti... Inzaghi. Juve pronta dopo l'incasso da Muharemovic
- 10:36 Corsera - Arbitropoli, telefonata Rocchi-Pinzani: "L'Inter rompe...". Ma quella telefonata non c'è
- 10:22 Scaloni elogia Lautaro: "Non si arrende mai, è entrato e ha segnato di nuovo"
- 10:08 Gioia Lautaro: "Il gol l'ho sognato. Non riesco a smettere di piangere"
- 09:54 TS - Fuorigioco "alla Wenger", avanti con le sperimentazioni. E a febbraio l'Ifab...
- 09:40 TS - Difesa Inter, il centrale arriva da Inghilterra-Argentina? E se Pavard dovesse restare...
- 09:26 TS - Spence diverso da quel che vuole Chivu, ma ha un vantaggio. Altri sei in corsa
- 09:12 Rocchi: "Felice, ma a che prezzo?". E con l'Inter i pm hanno fatto un gioco di magia...
- 08:58 GdS - Pavard, Frattesi e Asllani in Germania aspettando una chiamata: le richieste dell'Inter
- 08:44 GdS - Stankovic, Esposito, Pepo Martinez: occasione per tre in ritiro
- 08:30 Inghilterra-Argentina, le pagelle degli sportivi: Lautaro nella storia, ma come brillano Spence e Romero
- 08:20 CdS - Idea Chivu: Diouf "vice" a destra, Luis Henrique a sinistra. Ma il brasiliano...
- 08:10 CdS - Tottenham-Inter, canale aperto: e se Romero arrivasse in prestito?
- 08:00 GdS - Spence dice sì all'Inter: avanti con cautela. E c'è un retroscena su Pedro Porro
- 00:00 Lo smoking resta bianco
- 23:56 Spence obiettivo nerazzurro. Ma il Tottenham spara alto
- 23:50 Di Maggio, primo giorno di ritiro con l'Avellino: inizia la nuova avventura
- 23:40 Lautaro in lacrime: “Da quando mio padre mi ha comprato gli scarpini sognavo questo gol”
- 23:36 Magazzù, dalle giovanili dell'Inter ai pro: ha firmato con la Giana Erminio
- 23:25 Inter nel destino beffardo degli inglesi: prima Zanetti, oggi Lautaro
- 23:22 Valentini: "Nazionale? Ho apprezzato una mossa di Malagò"
- 23:12 Il record è salvo: l'Inter avrà ancora un giocatore in finale dei Mondiali
- 23:08 Atta, le parole in viola: "Voglio la Nazionale. Pressione? Non la sento"
- 23:04 Mondiali, Lautaro decisivo: segna in pieno recupero e manda l'Argentina in finale!
- 22:54 Il talent scout Fratini: "Valdepenas mi ricorda Dimarco. Ha spinta e..."
- 22:46 Benzema vintage sui social: indossa una maglia dell'Inter
- 22:40 Nazionale, spunta Pirlo: lui e Mancini i favoriti come prossimi ct dell'Italia
- 22:31 Icardi lascia il Galatasaray a parametro zero: è disponibile da subito
- 22:26 L'analisi di Di Napoli: "Inter la più forte in A, ma il Napoli è lì. Su Allegri..."
- 22:12 NBA Europe, Silver: "Enorme interesse da parte di tante città europee"
- 21:58 Jones-Inter, situazione di stallo. E occhio agli inserimenti di queste ore
- 21:44 Cocchi, battaglia in Serie B a suon di rilanci: i dettagli della situazione
- 21:30 Francia, Deschamps è una furia: "Arbitro? Diverse situazioni da discutere"
- 21:15 Seba Esposito, i tifosi del Cagliari hanno le idee chiare sul suo futuro
- 20:59 Lupo: "Mercato, ecco cosa mi aspetto da Milan, Inter e Juventus"
- 20:44 Inter, Stankovic resta: con lui salta però un obiettivo in Serie A
- 20:29 Trevisani: "Inter e Napoli con le rose migliori. Ma c'è una differenza"
- 20:15 Mercato interista, tre nomi per l'esterno di fascia. Le ultime su Jones
- 19:59 Formazioni Inghilterra-Argentina, Lautaro in panchina. Spence dal 1'
- 19:43 Lucumì, quante squadre alla finestra! Juve, Inter, ma occhio alla Premier
- 19:29 Inter mai vicina a Mancini: il difensore è a un passo dal rinnovo con la Roma
- 19:14 Serie A Women, mercoledì sarà pubblicato il calendario 2026-2027