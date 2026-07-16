L'Inter è pronta al decollo: proprio in queste ore la squadra di Cristian Chivu è in partenza per la Germania, dove si preparerà per la nuova stagione. Dal 16 al 25 luglio i nerazzurri saranno impegnati nel consueto ritiro estivo.

Chi manca all'appello e la prima gara stagionale

Sui propri canali social l'Inter ha condiviso la salita a bordo della squadra, almeno di chi non è stato o non è ancora impegnato al Mondiale. Non c'è Lautaro ovviamente, che ieri ha deciso la semifinale tra Argentina e Inghilterra, così come Thuram e Akanji, usciti rispettivamente in semifinale e ai quarti di finale con Francia e Svizzera. Arriveranno invece prima del trasferimento in Asia per la tournée Sucic, Calhanoglu e Bonny, eliminati nelle fasi precedenti della rassegna iridata.

Nel video condiviso dall'Inter si vedono i senatori Barella, Dimarco e Bastoni, così come due degli uomini più attesi: Pepo Martinez, osservato speciale con maggiori responsabilità rispetto al passato, e Aleksandar Stankovic, di ritorno a Milano. Nel gruppo anche alcuni giovani come Yvan Mayé e Mattia Marello, oltre a Mattia Mosconi, già visto in Prima Squadra nel finale della scorsa stagione. Presente, come emerso nelle ultime settimane, anche Benjamin Pavard, in attesa di capirne il futuro.