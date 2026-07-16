Qualche giorno fa, come confermato da Mirwan Suwarso, il presidente del Como ha telefonato a Beppe Marotta assicurandogli che non avrebbe interferito nella trattativa per Trevoh Chalobah qualora l'Inter fosse andata avanti con il difensore inglese. Un bel gesto per evitare una concorrenza che avrebbe avuto solo gli effetti di aumentare i costi. Allo stesso tempo, Suwarso si è candidato al giocatore nel caso in cui i nerazzurri avessero mollato la presa.

Ecco, come riporta Gianluca Di Marzio il Como, dopo le prime due offerte rifiutate, sarebbe pronto a chiudere per Chalobah e sono previsti nuovi incontro tra le parti per definire l'operazione. Ad oggi, dunque, il nazionale inglese sta prendendo la via verso il lago, a conferma del fatto che in Viale della Liberazione abbiano dovuto abbandonare la pista per via evidentemente dei costi eccessivi.