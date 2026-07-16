Serata da ricordare per Lautaro Martinez, che ieri ha aiutato la sua Argentina a ribaltare l'Inghilterra e a conquistare la finale dei Mondiali 2026. Suo il 2-1 finale che ha fatto esplodere la gioia Albiceleste. Ne ha parlato oggi ai microfoni di TMW Alejandro Camano, agente del capitano nerazzurro:

"Sono molto, molto felice per Lauti! - ha esordito - e credo che la famiglia dell'Inter è felice quanto me perché il suo leader è sempre presente!", le parole del procuratore. "È sempre lì, a fare gol", ribadisce Camano sul nerazzurro che sta risultando decisivo in questa kermesse iridata.

Per Lautaro fin qui un assist decisivo contro l’Egitto e un gol contro la Svizzera, prima della rete di ieri contro i rivali di sempre.