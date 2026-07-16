Un gigante di 174 centimetri. Gli interisti sono abituati agli inserimenti e agli stacchi di Lautaro Martinez, che spesso e volentieri ha sbattuto il pallone in rete di testa pur non brillando per centimetri. Ieri sera, all'Atlanta Stadium, al 92esimo minuto, tutto il mondo si è accorto che l'altezza è solo un dettaglio per chi sa dove posizionarsi in area di rigore, una dote che va al di là di eventuali limiti fisici.

Sul bellissimo cross di destro di Leo Messi, il Toro si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto da grande attaccante d'area di rigore, anche se in realtà viene apprezzato per le bellezze che regala soprattutto fuori. Quello che spicca è che in quell'esatto momento, davanti alla porta di Jordan Pickford, erano presenti i seguenti calciatori:

John Stones,188 cm

Ezri Konsa, 183 cm

Marc Guehi, 182 cm

Dan Burn, 201 cm

Tutti più alti dell'attaccante e capitano dell'Inter. Certo, parte del merito va a Messi per l'assist perfetto senza neanche guardare, ma il grosso lo ha fatto il senso di posizionamento di Lautaro che quasi ha calamitato sulla propria testa quel pallone non curante dei giganti intorno a lui.