"Lautaro de mi vida!". Le telecronache sudamericane sono sempre uno spettacolo per chi ama anche ascoltare le emozioni, non solo vederle. E la rete di ieri di Lautaro Martinez, che ha permesso all'Argentina di battere al 92' l'Inghilterra e di accedere alla sua seconda finale Mondiale consecutiva, ne ha trasmesse tante di emozioni. Basta ascoltare la reazione alla rete di Pablo Giralt, conduttore tv e radio, che non riesce a trattenere la gioia commentando l'episodio chiave della partita. A seguire le immagini.

Sezione: News / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 12:37
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.