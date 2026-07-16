"Lautaro de mi vida!". Le telecronache sudamericane sono sempre uno spettacolo per chi ama anche ascoltare le emozioni, non solo vederle. E la rete di ieri di Lautaro Martinez, che ha permesso all'Argentina di battere al 92' l'Inghilterra e di accedere alla sua seconda finale Mondiale consecutiva, ne ha trasmesse tante di emozioni. Basta ascoltare la reazione alla rete di Pablo Giralt, conduttore tv e radio, che non riesce a trattenere la gioia commentando l'episodio chiave della partita. A seguire le immagini.

Argentina’s 92nd-minute winner against England brought to you by commentator @giraltpablo. pic.twitter.com/7TyrifeC7R — Sacha Pisani (@Sachk0) July 16, 2026