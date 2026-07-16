Bel momento nella mixed zone dell'Atlanta Stadium dopo la vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra per 2-1 nella semifinale del Mondiale. Nel momento in cui Lisandro Martinez sta rilasciando una dichiarazione ai microfoni di ESPN, subentra Lautaro Martinez e il difensore ne tesse le lodi e si complimenta con lui prima di lasciargli il microfono. L'attaccante, mentre commenta la serata, si lascia andare a qualche lacrima dopo aver detto di aver parlato poco prima con la madre. A seguire le immagini.
Licha presentando a Lautaro Martínez y el toro emocionándose en medio de la nota después de decir que habló con su mamá después del partido— Modo Scaloneta 🇦🇷 (@ModoScaloneta) July 15, 2026
Te quiero mucho Lautaro, te merecías este momentopic.twitter.com/NFOnckeWGY https://t.co/mb3p88hBKs
Sezione: News / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 12:49
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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