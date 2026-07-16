Tra i giocatori che andranno in Germania per il ritiro estivo dell'Inter ci sono anche tre giocatori con la valigia pronta, in caso di proposte di mercato allettanti. Secondo La Gazzetta dello Sport sono Benjamin Pavard, Davide Frattesi e Kristjan Asllani. Per tutti loro non sono arrivate offerte da prendere in considerazione e quindi lavoreranno col gruppo, aspettando novità.

Il francese è tornato dal prestito all'Olympique Marsiglia, ha un ingaggio alto da 5 milioni netti a stagione, ma potrebbe anche restare in nerazzurro se non dovesse arrivare nessuno con almeno 10-12 milioni per la cessione definitiva. Su Frattesi c'è invece il Nottingham Forest, l'Inter vuole 30 milioni di euro. Infine Asllani, che potrebbe partire per una decina. Qualcosa si nuove in Italia, magari con la formula di un anno fa (prestito con diritto) ma sicuramente è in vendita. Prima di investire, all'Inter vogliono fare cassa.