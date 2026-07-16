L'ex giocatrice dell'Inter Matilde Pavan si è unita nelle scorse settimane alla Juventus Women. Cresciuta nel vivaio nerazzurro, ha sposato la causa bianconera durante la scorsa estate, senza però fare il proprio esordio. Dopo qualche settimana infatti la Juve l'ha ceduta in prestito al Como Women. In una lunga intervista a Tuttomercatoweb, la calciatrice della Nazionale ha parlato anche del suo passato a Milano.

"Ora sono più consapevole, avevo perso un po' di fiducia"

All'Inter Pavan aveva perso un anno a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio, nella stagione 2023/2024. L'anno dopo, 2024/2025, ha giocato 14 partite con le nerazzurre. Tornando a quei momenti difficili ha detto: "Penso che i momenti difficili mi abbiano fatto crescere più di quelli facili. Grazie a uell'esperienza sono cresciuta e maturata. Oggi mi sento diversa, affronto le cose in modo più maturo e credo che quei momenti mi siano serviti, accelerando il mio percorso di crescita".

Parlando invece dell'esperienza a Como, ha spiegato: "È stata una stagione molto importante per me, perché venivo da due anni un po' complicati. Sono andata al Como per ritrovare quella continuità e quella fiducia che avevo un po' perso. Penso che sia andato tutto come doveva, perché ho avuto la possibilità di giocare tanto, di trovare continuità e di crescere. Oggi mi sento molto più consapevole, più matura e sicuramente più pronta ad affrontare questa nuova esperienza".