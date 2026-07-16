Non solo Djed Spence, l'altro nome venuto fuori nei dialoghi tra Tottenham e Inter è quello di Cristian Romero, difensore centrale argentino arrivato alla finale mondiale con l'albiceleste. Ha un ingaggio monstre e anche i costi del cartellino non scherzano, ma c'è una soluzione che renderebbe molto più percorribile la soluzione.

Come si legge su Tuttosport, "è impensabile che l'Inter spenda 45-50 milioni per l'argentino, però se il Tottenham aprirà a soluzioni diverse - prestito con diritto? -, visto che l'argentino vuole cambiare aria, allora potrebbe anche diventare un affare assai interessante. L'Inter ha bisogno di uno o due centrali, molto dipenderà da come proseguirà il rientro di Pavard. Se il francese convincerà Chivu e spogliatoio, allora potrebbe rimanere e a quel punto resterebbe una sola casella da riempire: Romero (in prestito) o chissà, Stones a parametro zero. Tanto per restare su Inghilterra-Argentina".