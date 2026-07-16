La personalità non gli ha mai fatto difetto, lo sa chiunque l'abbia incontrato dentro e fuori dal campo. Cristian Romero, al centro di una possibile trattativa tra Inter e Tottenham (molto complicata per via dei costi, ma intanto è stato offerto), dopo la vittoria contro l'Inghilterra della sua Argentina, ha inviato una risposta velenosa a Gary Neville, oggi commentatore tv ma grande ex del Manchester United, che nelle ore precedenti aveva definito la coppia di difensori il punto debole dell'Albiceleste: "Mando un abbraccio enorme a Neville - ha detto el Cuti togliendosi un macigno dalla scarpa -. Spero di non essere stupido quanto lui il giorno in cui andrò in pensione. Non criticherò mai i calciatori".