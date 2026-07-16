La clausola per l'acquisto di Jhon Lucumì è scaduta e nessuno ha proposto i 28 milioni di euro previsti. Come riporta oggi Il Resto del Carlino è di ieri la notizia dell'interessamento da parte dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, che sta per cedere Yusuf Akcicek.

"Ma la posizione di Lucumi non è cambiata, almeno per ora, nonostante la possibilità di un ricchissimo contratto da parte dei sauditi. La priorità resta parlare in primis con la Juventus e con l’Inter qualora rompesse gli indugi, dato che i nerazzurri sono impegnati nell’acquisto del laterale destro, dopo aver perso Palestra e Khalaili. I bianconeri, invece, sono pronti: il Leeds ha infatti completato l’acquisto di Muharemovic dal Sassuolo per 40 milioni e la metà andrà alla Juventus come percentuale sulla futura rivendita. Venti milioni che la Juventus intende mettere sul piatto per arrivare a Lucumi, cercando di ottenere uno sconto sui 28 previsti dalla clausola, in virtù del solo anno di contratto rimanente a Lucumi. Il Bologna pare intenzionato a chiederne 25. La Juventus intende trattare sui bonus, pronta pure a mettere una contropartita sul piatto per abbassare la cifra".