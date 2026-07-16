Zlatan Ibrahimovic durante questo Mondiale è uno degli opinionisti di Fox Sports. Dopo la seconda semifinale di ieri, che ha visto l'Argentina superare 2-1 in volata l'Inghilterra, l'ex calciatore ha così commentato elogiando Lionel Messi e criticando la gestione di Thomas Tuchel: "L'Inghilterra ha smesso di giocare dopo il suo gol. Non so perché. Tuchel ha fatto cambi, è diventata molto difensiva. E Scaloni si è lanciato all'attacco. Gli argentini non hanno avuto panico, hanno continuato ad attaccare e a spingere. La squadra migliore ha vinto. Forse dopo il loro gol gli inglesi hanno pensato di aver vinto, forse no, ma qualcosa è successo. Poi hanno svegliato... Thierry (Henry, ndr) ha detto che hanno svegliato il 'piccolo uomo', ma io direi che hanno svegliato il gigante. Ha fornito due assist, è rimasto sulla destra e ha continuato a crossare. Quando Messi si accende, tutti hanno paura. Tutti, persino i tifosi e noi qui in studio. Successo molto meritato per l'Argentina".

Lo svedese continua poi l'elogio di Messi: "Ho detto che avrebbero visto il piede sinistro di Dio, ma alla fine hanno visto il piede destro di Dio. Che cross (di Messi, ndr). Guardate la celebrazione. Tutti sono andati da Messi, persino Lautaro Martínez, perché tutti sanno chi è l'uomo. Loro sanno chi ha fatto la differenza. Bellissimo, bellissimo momento".