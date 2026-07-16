Nuova avventura per Hernan Crespo. L'ex giocatore di Parma, Inter e Milan, ora allenatore, riparte dal Messico, destinazione Guadalajara. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'argentino ha firmato un contratto fino al 2028 con i rossoneri dell'Atlas, una delle squadre più seguite del paese.

Da allenatore, dopo una breve esperienza sulla panchina della Primavera del Parma e della prima squadra del Modena, Crespo ha allenato in diversi paesi. In Argentina, innanzitutto, con il Banfield e il Defensa y Justicia, dove ha vinto anche la Copa Sudamericana, prima di spostarsi in Brasile, con il San Paolo, e vincere il Campionato Paulista. Poi tre titoli in Qatar con l'Al-Duhail nel 2023, prima di vincere la Champions League d'Asia con gli emiratini dell'Al-Ain nel 2024. Poi ancora San Paolo e ora il nuovo incarico in Messico. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'annuncio.