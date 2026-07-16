In via indiretta, ma il "sì" è arrivato: Djed Spence vede di buon occhio il possibile trasferimento dal Tottenham all'Inter, nel caso in cui tra le due società si dovesse trovare l'accordo. L'esterno, visto per sei mesi in Italia al Genoa (poteva essere riscattato dal Grifone a 10 milioni ma alcune vicissitudini societarie non permiserlo di prendere definitivamente un giocatore che oggi ale quattro volte tanto) passerebbe volentieri in nerazzurro. Questo anche perché agli Spurs è chiuso da Pedro Porro e proprio in questo senso c'è una novità dalla Gazzetta dello Sport.

"Sapere che Spence, in via indiretta, ha fatto capire che gradirebbe eccome una possibile opzione italiana come l'Inter dà inevitabilmente fiducia, ma in questa fase la parola d'ordine è «cautela». Anche perché oggi, prima del calciomercato, nella sua testa c'è il Mondiale da finire con la finale per il terzo posto. Poi dalla prossima settimana l'America sarà soltanto un ricordo e sarà tempo di pensare al futuro. Il Tottenham non l'ha blindato, anzi. E lui è pronto a salutare Londra visto che lì tra gli Spurs è chiuso da Pedro Porro. L'Inter si era informata sullo spagnolo ma il club gli ha apposto subito il marchio di <<incedibile». Non è un caso che appena un mese fa abbia rinnovato il contratto fino al 2031".