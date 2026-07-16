Spazio  alle ultime di calciomercato nell'approfondimento pomeridiano sul nostro canale Youtube. Spence si mette in mostra in Inghilterra-Argentina, semifinale mondiale decisa da Lautaro, mentre l'Inter è sulle tracce anche di Romero. Sfuma definitivamente la pista che porta a Chalobal del Chelsea, destinato comunque in Italia.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 18:20
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.