Continuano le sperimentazioni riguardanti il possibile cambiamento sulla regola del fuorigioco. Se ne parla oggi su Tuttosport: secondo il quotidiano, infatti, "una delegazione di ispettori Fifa, in occasione dei Mondiali, s’è recata ad assistere a una gara della “Canadian Premier League” in cui è stato testato il cosiddetto “daylight offside”, fuorigioco con luce, propugnato con tenacia dal francese Arsène Wenger, 77 anni fra tre mesi, “Chief of Global Football Development” della Fifa: una sorta di super consulente tecnico. L’obiettivo perseguito è quello di eliminare i fuorigioco millimetrici di narice, naso, alluce, rotula, sterno, tomaia, scapola, acromion, eccetera che tanto fanno storcere la bocca a chi li subisce suscitando la rabbia dei tifosi".

"La nuova regola – la cui sperimentazione è scattata ad aprile in Canada e continuerà a essere testata nel loro modesto campionato – prevede che se fra i corpi dei due giocatori a caccia del pallone non c’è distacco visivo (anche minimo purché senza intervallo di spazio) l’azione prosegue. Solo se c’è luce fra i corpi scatta il fuorigioco. Qualora la proposta del “Professeur” Wenger dovesse essere approvata nella prossima seduta dell’International Board (febbraio 2027 in Galles) c’è da ipotizzare che le partite saranno caratterizzate da un maggior numero di gol e di conseguenza lo spettacolo tanto caro alla Fifa dovrebbe trarne giovamento".