Come ampiamente sottolineato, la vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra nella semifinale di ieri al Mondiale permette all'Inter di mantenere un record e di essere ormai l'unica a farlo. Infatti dal 1982 fino alla finale di domenica, per la dodicesima edizione consecutiva, c'è sempre un giocatore nerazzurro in finale. Fino a ieri anche il Bayern Monaco poteva fregiarsi di questa striscia, ma dopo l'uscita di scena di Harry Kane i tedeschi hanno salutato questa statistica.

Nello specifico, ecco i nomi dei giocatori dell'Inter presenti nelle finali dal 1982 (nel 1998 e nel 2022 si sono persino affrontati):

1982: Alessandro Altobelli, Gabriele Oriali e Beppe Bergomi

1986: Karl-Heinze Rummenigge

1990: Andreas Brehme, Lothar Matthaeus e Jurgen Klinsmann

1994: Nicola Berti

1998: Ronaldo e Youri Djorkaeff

2002: Ronaldo

2006: Marco Materazzi

2010: Wesley Sneijder

2014: Rodrigo Palacio, Hugo Campagnaro e Ricardo Alvarez

2018: Marcelo Brozovic e Ivan Perisic

2022: Marcus Thuram e Lautaro Martinez

2026: Lautaro Martinez

Sezione: News / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 13:23
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.