Adesso è ufficiale, colpo in entrata per l'Inter U23. Il Verona ha ufficializzato la partenza di <b>Charlys</b> che si trasferirà all'Inter. L'operazione sarà in prestito con diritto di riscatto con il giocatore che andrà a rinforzare la squadra Under 23 nerazzurro che gioca in Serie C. Di seguito il comunicato della società scaligera:

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Football Club Internazionale Milano a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione le prestazioni sportive del centrocampista Charlys. Hellas Verona FC saluta Charlys e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale".