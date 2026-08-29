Adesso è ufficiale, colpo in entrata per l'Inter U23. Il Verona ha ufficializzato la partenza di <b>Charlys</b> che si trasferirà all'Inter. L'operazione sarà in prestito con diritto di riscatto con il giocatore che andrà a rinforzare la squadra Under 23 nerazzurro che gioca in Serie C. Di seguito il comunicato della società scaligera:
"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Football Club Internazionale Milano a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione le prestazioni sportive del centrocampista Charlys. Hellas Verona FC saluta Charlys e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale".
Sezione: Mercato / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 09:54
Autore: Ludovica Ferrante
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Mercato
Altre notizie
Sabato 29 ago
- 12:17 La Fiorentina guarda in Inghilterra e sonda un ex nerazzurro
- 12:13 liveU20, Inter-Empoli, 2-1 al 58': Babalola ci prova da lontano, fuori
- 12:03 Bellinazzo: "C'è grande disparità competitiva in Europa con i club turchi"
- 11:48 Preso il 16enne lituano Zebrauskas: "Sogno la prima squadra"
- 11:34 Bonanni: "L'Inter è avanti a tutti per valori, ma il Napoli..."
- 11:20 Milan, Amorim: "Vittoria importante, ma c'è ancora tanto da migliorare"
- 11:06 Repubblica - Nuovo dossier su Infantino: jet privati e spese varie nel mirino
- 10:51 UFFICIALE: Cambiaghi è una nuova giocatrice dell'Inter Women
- 10:37 Juventus, Kessié dice no: salta l’accordo sul bonus alla firma. C'è la Roma
- 10:23 TS - Jones è l’uomo che Chivu aspettava: debutto in arrivo
- 10:09 GdS - Spence ancora in ritardo per un piccolo infortunio, out anche contro il Napoli
- 09:54 UFFICIALE - Colpo per l'Inter U23: arriva Charlys dal Verona
- 09:40 TS - Martinez titolare ma non ancora una certezza: ora deve parare i dubbi
- 09:26 Leao saluta il Milan in lacrime: "Avrei voluto un addio diverso"
- 09:11 CdS - Poche novità: Jones pronto al debutto, Spence punta il Napoli
- 08:57 Pavicevic, l'Inter si tira indietro: l'Atalanta è adesso in pole per il 2008
- 08:43 GdS - Jones pronto al debutto: a Cagliari i primi minuti in nerazzurro
- 08:29 CdS - Chivu, una rosa per due fronti: ora ha alternative in ogni ruolo
- 08:14 GdS - Mercato in entrata chiuso: l'Inter si considera al completo
- 08:00 GdS - La coppia perfetta: ancora Esposito con Lautaro, in attesa del miglior Thuram
- 01:02 Quinta punta, ipotesi raffreddata. Nessuna trattativa per Chiesa
- 00:00 Attesa per l'Inter europeista. Ma ora testa al Cagliari
Venerdì 28 ago
- 23:50 Sky - Cagliari-Massolin sempre più vicini, passi in avanti nella trattativa
- 23:36 Vukoje saluta l'Inter: "Orgoglioso di aver indossato questa maglia"
- 23:21 San Siro omaggia Baresi: "Leggenda immortale e inimitabile bandiera"
- 23:06 FIFA, la Namibia si schiera con Infantino: "Fondi ottima cosa per l’Africa"
- 22:51 Serie A, un'altra vittoria per il Milan: Gonçalo Ramos piega il Venezia
- 22:37 Rampulla: "Inter e Napoli, qualche chance in più in UCL di Roma e Como"
- 22:22 UFFICIALE - Roma, arriva Vukoje dall'Inter: le cifre dell'affare
- 22:07 Sky Sport - L'Inter a Cagliari: le probabili formazioni in vista della sfida
- 21:55 SM - Massolin, la trattativa tra Inter e Cagliari in fase avanzata
- 21:52 Genoa, De Rossi esalta l'ex Inter Frattesi: "È quasi unico in Serie A"
- 21:37 Settore giovanile, menù ricco nel week-end: spicca Inter-Empoli U20
- 21:23 U17 battuta dall'Arabia Saudita. Pasqual: "Non esistono gare facili"
- 21:08 Suazo Jr, addio all'Altamura: il figlio di David saluta prima dell'Inter U23
- 20:54 Inter Women, in attacco torna Cambiaghi dalla Juventus
- 20:40 Altamura, Memushaj: "Nell'Inter giovani importanti che faranno grandi carriere"
- 20:26 Moratti: "Cagliari-Inter? Non ci sarà niente di scontato"
- 20:12 Grachev: "Sorteggio, allo Shakhtar non poteva andare peggio"
- 19:57 Michele Franco: "L'Inter ha alzato il livello in ottica Champions"
- 19:43 Vorobey: "Lo Shakhtar può conquistare i punti per evitare i playoff"
- 19:29 Cagliari-Inter, i bookmakers scommettono sui nerazzurri e su Lautaro e Pio
- 19:22 Inter U23, fatta per Charlys in prestito con diritto di riscatto dal Verona
- 19:15 Mkhitaryan volto di US Armenians: "Leggendario fuoriclasse"
- 19:00 Rivivi la diretta! SORTEGGI europei, verso CAGLIARI-INTER, l'ESORDIO di JONES e i RINNOVI più CALDI
- 18:55 Inter, vicino il colpo per la squadra Under 23: in arrivo il 2008 Pavicević
- 18:41 Cagliari-Inter, prima convocazione per Jones. Chivu conferma l'11 del debutto?
- 18:27 Domani Inter U23-Team Altamura al Breda: dove vederla in TV
- 18:17 Sky - Il Cagliari piomba su Yanis Massolin: contatti con l'Inter
- 18:07 Slovan riunito per assistere al sorteggio. Soddisfazione e un po' di delusione
- 17:53 Indagine arbitri, la Procura: Fondazione Jdentità Bianconera non può entrare nel procedimento
- 17:39 U18, Dellafiore: "Scudetto sul petto? Spero non sia una pressione per i ragazzi"
- 17:25 Monza, Juric accoglie Maye: "Mi piace molto, ma deve lavorare tanto"
- 17:11 Quinta punta, quotazioni in ribasso. Le ultime parole vanno in quel senso
- 16:57 Cagliari, K. Carlos: "Inter? Vogliamo dimostrare che non è facile affrontarci"
- 16:50 Qui Cagliari - Sviluppi di gioco e prove su palla inattiva verso l'Inter
- 16:36 UFFICIALE - Zappa al Verona in prestito con obbligo di riscatto condizionato
- 16:23 Inter, da Frattesi ad Asllani: tesoretto da 50 mln di euro grazie alle cessioni
- 16:10 Ribaltone in panchina: un ex Inter allenerà Messi a Miami
- 15:55 Feyenoord, Valente: "UCL un sogno, il sorteggio è fantastico"
- 15:42 UFFICIALE - Fabbian in prestito al Parma fino al 30 giugno 2027
- 15:28 Chiellini: "L'Inter ha un grande vantaggio nella corsa Scudetto"
- 15:14 BVB, Book: "Affronteremo i campioni d'Inghilterra e d'Italia"
- 15:03 Feyenoord, Van den Elshout: "Nessuna squadra sarà facile da battere"
- 14:51 Da sogno di mercato a potenziale incubo: Inter, riecco Yaya Touré
- 14:38 Slovan, Cerepkai: "Affronteremo squadre fortissime, che si tratti del PSG o dell'Inter"
- 14:25 Stoccarda, il CEO Wehrle: "Porteremo il nostro entusiasmo a Milano e Istanbul"
- 14:15 Stones: "Inter sfida perfetta. La difesa a tre è un'opportunità di crescita"
- 14:10 Vukoje saluta l'Inter e passa alla Roma a titolo definitivo: le cifre dell'affare
- 14:05 Sorteggi Conference League, le avversarie dell'Atalanta: c'è l'Ajax