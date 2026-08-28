Si è conclusa oggi l’avventura di Andrija Vukoje all’Inter. Il centrocampista classe 2008 ha lasciato il settore giovanile nerazzurro per trasferirsi alla Roma. Questo il saluto all’Inter attraverso il suo profilo social:

“Dopo un importante capitolo della mia carriera, è il momento di una nuova sfida. Sono grato per tutto ciò che ho vissuto in questo club, per le persone che ho incontrato, le lezioni che ho imparato e i ricordi che ho creato lungo la strada. Orgoglioso di aver indossato questa maglia e di essere stato parte di questo team. Grazie per tutto”, le sue parole, con un cuore nero e uno azzurro a chiudere il messaggio.