Presente al Viola Park per i cento anni della Fiorentina, Nikola Kalinic ha parlato ai media presenti ricordando anche il suo trascorso in maglia viola: "Sono felice di essere qui, ho tanti ricordi belli con la maglia della Fiorentina, come la vittoria 4-1 a San Siro contro l'Inter con una mia tripletta. Ma sono tanti i ricordi positivi di questa società. Qui ho giocato il mio calcio migliore e posso solo dire grazie ai tifosi e alla città".

Sezione: News / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 21:08
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.