Presente al Viola Park per i cento anni della Fiorentina, Nikola Kalinic ha parlato ai media presenti ricordando anche il suo trascorso in maglia viola: "Sono felice di essere qui, ho tanti ricordi belli con la maglia della Fiorentina, come la vittoria 4-1 a San Siro contro l'Inter con una mia tripletta. Ma sono tanti i ricordi positivi di questa società. Qui ho giocato il mio calcio migliore e posso solo dire grazie ai tifosi e alla città".