L'Inter ha comunicato poco fa che Barella e Diouf hanno incontrato i rappresentanti degli Inter Club della Sardegna: "Un momento nel segno della passione nerazzurra e del legame unico tra l’Inter e i suoi tifosi. A Cagliari, nella serata di sabato 29 agosto, è andato in scena un evento memorabile nella vigilia della sfida tra Cagliari e Inter, seconda giornata della Serie A 2026/27", evidenzia la società nerazzurra.

L'appuntamento

All’appuntamento hanno preso parte circa 50 rappresentanti dei direttivi degli Inter Club della Sardegna, espressione di un Coordinamento che conta oltre 30 Club e quasi 4.000 soci iscritti. Numeri significativi, che testimoniano il forte radicamento della passione nerazzurra sull’isola.

La serata è stata aperta da un momento di introduzione a cura del Centro Coordinamento Inter Club, durante il quale sono stati condivisi i principali dati relativi alla stagione e le attività dedicate ai soci, confermando il ruolo centrale degli Inter Club nella grande famiglia interista. Presente all'evento il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, che ha voluto rimarcare ancora una volta l’importanza del mondo Inter Club e la vicinanza della Società ai propri tifosi.

Gli incontri

"A rendere ancora più speciale l’appuntamento è stato poi il Meet&Greet con Nicolò Barella e Andy Diouf, che hanno incontrato i rappresentanti dei Club, dando vita a un momento dedicato a foto e autografi e condividendo entusiasmo e vicinanza alla vigilia della partita.

Il coinvolgimento del mondo Inter Club proseguirà anche nella giornata di gara. Grazie alla collaborazione con il Cagliari, 15 soci Junior e 5 accompagnatori Senior avranno l’opportunità di assistere alla sfida e di partecipare all’iniziativa Curva Futura, vivendo da vicino l’emozione della partita e sostenendo la squadra dagli spalti.

Un appuntamento che ha celebrato ancora una volta il senso di appartenenza della grande famiglia nerazzurra: una comunità presente in ogni angolo d’Italia, capace di trasformare ogni trasferta in un’occasione di incontro, condivisione e passione", si conclude così la nota della società nerazzurra.