Il mercato dell'Inter in questo periodo si sta focalizzando sulle uscite, come previsto. Con Kristjan Asllani ormai ceduto all'Al Jazira (si attende solo l'annuncio ufficiale), Yanis Massolin è in procinto di trasferirsi in Francia dove non mancano gli estimatori.
Come fa sapere Sportmediaset, tra i giocatori richiesti ma che non andranno via c'è anche Yann Bisseck, sul quale il Bayern Monaco sarebbe tornato a manifestare il proprio interesse. L'Inter però non vuole privarsi del centrale tedesco classe 2000.
Sezione: Mercato / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 13:34
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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