Si muove qualcosa attorno a Issiaka Kamate, centrocampista classe 2004 dell'Inter, che qualche settimana fa sembrava in procinto di trasferirsi all'Espanyol. La trattativa, poi, è naufragata sul più bello perché gli spagnoli hanno cambiato obiettivo. La prossima tappa della carriera del francese potrebbe essere comunque in Liga, secondo quanto svelato da Sky Sport: l'Atletico Madrid, infatti, ha mosso passi concreti per ingaggiarlo a titolo definitivo. In queste ore, spiega Gianluca Di Marzio, sono in corso i colloqui con i nerazzurri che potrebbero riservarsi il diritto di inserire una recompra nell'accordo.

L'@Atleti avanza per Issiaka Kamate dell'@Inter a titolo definitivo: si discute per una possibile recompra nerazzurra @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2026