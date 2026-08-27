Si muove qualcosa attorno a Issiaka Kamate, centrocampista classe 2004 dell'Inter, che qualche settimana fa sembrava in procinto di trasferirsi all'Espanyol. La trattativa, poi, è naufragata sul più bello perché gli spagnoli hanno cambiato obiettivo. La prossima tappa della carriera del francese potrebbe essere comunque in Liga, secondo quanto svelato da Sky Sport: l'Atletico Madrid, infatti, ha mosso passi concreti per ingaggiarlo a titolo definitivo. In queste ore, spiega Gianluca Di Marzio, sono in corso i colloqui con i nerazzurri che potrebbero riservarsi il diritto di inserire una recompra nell'accordo. 

Sezione: Mercato / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 13:23
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.