Roberto Gagliardini è sempre più vicino al Cagliari. Il centrocampista secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo profilo X, attualmente svincolato, ha raggiunto una base d’intesa con il club rossoblù e restano da definire gli ultimi dettagli prima della possibile fumata bianca. Per Gagliardini sarebbe un ritorno in Serie A dopo l’esperienza al Monza e, soprattutto, una nuova tappa della sua carriera dopo i diversi anni trascorsi all’Inter. Con i nerazzurri il centrocampista ha vissuto una parte importante della propria carriera, collezionando numerose presenze e conquistando anche trofei.Intanto, domani sera, domenica 30 agosto, il Cagliari affronterà proprio l’Inter alle 20:45. Una sfida dal sapore particolare per Gagliardini, che potrebbe presto diventare un nuovo giocatore rossoblù e ritrovare da avversario il club con cui ha condiviso diversi anni della sua carriera.