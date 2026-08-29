Intervenendo su Radio Tutto Napoli per parlare di vari argomenti legati alla finanza applicata al calcio, il giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, ha sottolineato come per il Napoli di Massimiliano Allegri sia fondamentale disputare un percorso Champions importante, non solo per questioni meramente sportive o di immagine: "È fondamentale. Considerando uno scenario medio, senza pensare né a quello pessimistico della scorsa stagione né a quello più roseo di un'italiana capace di arrivare in finale, per i club italiani ci sono in ballo almeno 300 milioni complessivamente. Il percorso negativo del Napoli nell'ultima Champions lo ha dimostrato: fermarsi alla prima fase può significare incassare 40-50 milioni, che resta una cifra importante, ma oggi con il nuovo format una parte consistente dei ricavi è stata sposta alla fase ad eliminazione diretta. Anche superare un paio di turni può cambiare completamente lo scenario".

L'esempio nerazzurro

Una riflessione avvalorata da un precedente recente per il calcio italiano: "Basta pensare all'Inter: quando è arrivata in finale, pur perdendola, ha incassato più di 115 milioni, ai quali bisogna aggiungere naturalmente gli introiti da botteghino. Andare avanti è fondamentale perché aiuta economicamente, ma anche perché migliora il ranking per la stagione successiva. Se poi ti qualifichi nuovamente alla Champions, avere un ranking migliore può rendere più favorevole il sorteggio. Arrivare alle partite a eliminazione diretta significa quindi ottenere prestigio sportivo, ma soprattutto importanti vantaggi economici".