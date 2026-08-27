Giovanni Fabbian riparte dal Parma. L'ex canterano nerazzurro, ceduto al Bologna nell'affare che ha portato Marko Arnautovic a Milano (l'Inter aveva una recompra entro due anni che non ha esercitato) e poi trasferitosi la scorsa estate alla Fiorentina, è in procinto di andare in Emilia in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Siamo ormai ai dettagli dell'operazione.

Bel colpo per i gialloblu che hanno superato la concorrenza di Sassuolo, Bologna (sarebbe stato un ritorno) e Getafe per arrivare al centrocampista 23enne.