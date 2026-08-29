Seconda giornata di campionato dal sapore dell'amarezza anche per la Fiorentina, che esce nuovamente sconfitta dopo il ko nel primo turno contro la Roma. Al Franchi passa il Frosinone con un sonoro 3-0: decidono la sfida la doppietta di Raimondo, inframezzata dalla rete di Bracaglia. Un incubo per la truppa di Grosso, che ha incassato 7 reti in due partite senza mai segnare. Bene il Sassuolo contro il Torino: i neroverdi battono 2-1 i granata. Volpato apre la contesa, Comuzzo trova il pari provvisorio e ci pensa Berardi a segnare il gol dei tre punti per la truppa di Aquilani.

Sezione: News / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 20:39
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione