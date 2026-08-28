Con la rosa della prima squadra ormai praticamente completa, l'Inter è ancora attiva sul mercato in entrata per le sue squadre giovanili. Come rivela Nicolò Schira, i nerazzurri sarebbero in trattative con l'Hellas Verona per il centrocampista brasiliano Charlys Matheus Lima Pontes, noto semplicemente come Charlys.

Classe 2004, forte fisicamente e con buona tecnica, verrebbe aggregato alla U23 di Stefano Vecchi se i discorsi andassero a buon fine. 

Sezione: Mercato / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 01:06
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.