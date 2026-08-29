Presente al pranzo organizzato oggi al Viola Park per celebrare il Centenario della Fiorentina, Fatih Terim ha condiviso con i media presenti le sue emozioni per il ritorno in un ambiente a cui è rimasto profondamente legato. L’ex allenatore viola ha rivolto i suoi auguri al club, sottolineando il forte legame tra la squadra e la città: “Sono orgoglioso di essere qui, faccio i miei più sinceri auguri alla Fiorentina per i cento anni di storia. Firenze e Fiorentina sono la stessa cosa”.

I ricordi di Terim a Firenze

"Quando allenavo qua ho fatto tante partite che non dimenticherò mai, soprattutto contro Milan e Inter. Facemmo molto bene fuori casa e ricordo bene le sfide con la Juventus, ma soprattutto i grandi giocatori come Rui Costa. E poi soprattutto i tifosi, non li dimenticherò mai. Hanno sempre sostenuto la squadra, nell'arco di tutta la partita e ci hanno sempre trascinato".