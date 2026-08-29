Il 23 luglio 2021 iniziò il declino della carriera, quando sembrava di aver raggiunto finalmente il suo apice. Quel giorno il Manchester United prelevò Jadon Sancho dal Borussia Dortmund versando nelle casse dei gialloneri 85 milioni di euro. Cifra altissima, considerando che 5 anni fa il calcio inglese non era ancora inflazionato come oggi, con offerte oltre i 100 milioni per buoni giocatori, non certo campioni. Allora l'esterno classe 2000 era in netta ascesa e veniva dal secondo posto agli Europei (finale persa contro l'Italia ai rigori) con la propria Nazionale. Poi l'impatto con i Red Devils al di sotto delle aspettative e l'inizio di un girovagare in prestito tra lo stesso Dortmund già a gennaio 2022, Chelsea e Aston Villa. Fino alla scadenza di un contratto che il Manchester United non vedeva l'ora che scadesse.

Oggi Sancho è libero di firmare per chiunque, a 26 anni e con qualità che tutti gli riconoscono potrebbe fare ancora benissimo ed essere un affare per chi corre il rischio. Ma evidentemente la richiesta economica frena moolti possibili club interessati, nonché quel carattere che lo ha portato lontano da ogni squadra in cui ha giocato. In questi giorni qualcuno ha fatto anche il suo nome come possibile innesto last minute dell'Inter sul mercato. In effetti come profilo ha delle skills che mancano nella rosa nerazzurra, per i costi ci si potrebbe venire incontro e per le questioni caratteriali ci si potrebbe affidare alle capacità di Cristian Chivu. Ma c'è un ostacolo che frena sul nascere ogni discorso: Sancho è inglese, con passaporto giamaicano. Ergo, è extra-comunitario. E l'Inter i due slot a propria disposizione li ha già occupati con i suoi connazionali Djed Spence e Curtis Jones, sfruttando quello extra concesso per britannici e albanesi per John Stones. In parole più semplici, Sancho o qualsiasi altro calciatore extra UE non potranno vestirsi di nerazzurro in questa stagione.