Ospite come tanti grandi ex al Viola Park per festeggiare i cento anni della Fiorentina, Adrian Mutu si è concesso alle domande dei giornalisti presenti rispondendo anche su temi attuali, tra cui la corsa Scudetto. L'ex attaccante viola, portato in Italia dall'Inter, vede proprio i nerazzurri come favoriti per la vittoria finale, anche per questioni personali: "Vedo l'Inter sempre come favorita, anche perché faccio il tifo per il mio amico Chivu. Poi la Roma la metto tra le pretendenti, l'ho vista bene nella partita d'esordio. Spero comunque che la Fiorentina possa essere la sorpresa del campionato".

Sezione: Focus / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 18:00
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.