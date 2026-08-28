È ufficiale il trasferimento di Andrija Vukoje alla Roma. Il centrocampista classe 2008, proveniente dal settore giovanile dell’Inter, è stato annunciato dal club giallorosso attraverso i propri canali social. Il giovane ha firmato un contratto fino al 2031 e sarà inizialmente inserito nella formazione Primavera della Roma.

Per assicurarsi Vukoje, la Roma verserà nelle casse dell’Inter una cifra pari a 1,5 milioni di euro più bonus. Nell’accordo è prevista anche una percentuale sulla futura rivendita, dettaglio che permetterà ai nerazzurri di mantenere un interesse economico sul percorso del calciatore.