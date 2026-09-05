Per riuscire a spuntarla col Napoli, che contro l'Inter è imbattuto da cinque partite consecutive, Cristian Chivu si affida alla sua più grande certezza, vale a dire Lautaro Martinez in coppia con Pio Esposito. Dopo le prime due uscite senza gol, il Toro vuole tornare a colpire e vuole farlo contro una squadra con la quale vanta un precedente importante, ricordato dal Corriere dello Sport: "Il Napoli è la prima big contro cui il capitano dell'Inter ha segnato quando è arrivato in Italia e, tra l'altro, proprio un suo gol ha firmato l'ultimo successo sugli azzurri, nella finale di Supercoppa 2023/24. In totale il Toro ha incornato cinque volte i partenopei, anche se in campionato è a digiuno addirittura dalla stagione 2021/22. La condizione non può essere al meglio, considerando che per lui vale lo stesso discorso fatto anche per gli altri nazionali reduci dal mondiale negli USA, ma la scarica d’adrenalina che solo certe occasioni sanno regalare e la smania di ritrovare la gioia del gol non possono che colmare quel gap in attesa che il motore torni a girare a pieno regime", si legge.



L'obiettivo del capitano, quindi, è quello di trovare la terza vittoria di fila e sbloccarsi davanti al pubblico amico del Meazza, anche per rilanciarsi in ottica classifica cannonieri dove Donyell Malen sta facendo prove importanti di fuga.