Dopo le dichiarazioni rilasciate in zona mista, Wesley Sneijder ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento organizzato da Betsson.Sport a Milano in vista di Inter-Napoli. Il neerlandese ha sottolineato la bravura del suo ex compagno di squadra Cristian Chivu: "Non è mai facile, specie dopo aver perso una finale di Champions. Poi dovevano giocare il Mondiale per Club. Da principio ha continuato le cose fatte la stagione precedente e questo per me non è un bene. Gli ho pure detto personalmente di cambiare e piano piano ha cominciato a mettere le sue idee, cambiando non tanto il sistema ma il modo di giocare. Poi è andato molto bene, io sono stato contento perché in squadra ero in stanza con lui e ho un buon rapporto. Lui è un fenomeno, spero che vinca il campionato anche quest'anno".

Dopo lo Scudetto gli avete scritto nella chat del Triplete?

"No no, il Triplete è una cosa nostra. Ieri sono stato con alcuni giocatori di quell'annata, oggi siamo in 26 e parliamo ancora del 2010, un anno che non si potrà ripetere mai più".