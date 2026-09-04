Dopo le dichiarazioni rilasciate in zona mista, Wesley Sneijder ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento organizzato da Betsson.Sport a Milano in vista di Inter-Napoli. Il neerlandese ha sottolineato la bravura del suo ex compagno di squadra Cristian Chivu: "Non è mai facile, specie dopo aver perso una finale di Champions. Poi dovevano giocare il Mondiale per Club. Da principio ha continuato le cose fatte la stagione precedente e questo per me non è un bene. Gli ho pure detto personalmente di cambiare e piano piano ha cominciato a mettere le sue idee, cambiando non tanto il sistema ma il modo di giocare. Poi è andato molto bene, io sono stato contento perché in squadra ero in stanza con lui e ho un buon rapporto. Lui è un fenomeno, spero che vinca il campionato anche quest'anno". 

Dopo lo Scudetto gli avete scritto nella chat del Triplete?

"No no, il Triplete è una cosa nostra. Ieri sono stato con alcuni giocatori di quell'annata, oggi siamo in 26 e parliamo ancora del 2010, un anno che non si potrà ripetere mai più".

Sezione: News / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 23:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.