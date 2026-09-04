Arriva dalla Cartuja di Siviglia una notizia che non può che far piacere all'Inter: il Real Madrid, dopo quattro successi consecutivi, si è fermato in campionato. La formazione di José Mourinho, che martedì ospiterà i nerazzurri al Bernabeu, è uscita sconfitta dall'incontro con il Real Betis di Manuel Pellegrini per 1-0. Un Real apparso poco brillante è stato punito dalla rete firmata al minuto 81 da Troy Parrott, lestissimo ad arrivare sulla respinta di Thibaut Courtois dopo il colpo di testa di Nelson Deossa.

Il finale della partita è incendiario: Carles Espì trova la rete del pareggio con un'incredibile acrobazia su assist di Vinicius, ma l'arbitro Alejandro Hernandez Hernandez annulla per fuorigioco. Nel recupero si erge a protagonista il portiere biancoverde Alvaro Valles che neutralizza un rigore di Kylian Mbappé, col Real che reclama chiedendo la ripetizione, poi dice no ancora a Espì con un gran colpo di reni. Finisce col successo andaluso, e con un prevedibile strascico di polemiche che accompagnerà le Merengues fino alla vigilia del debutto in Champions.