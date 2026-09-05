INTER-NAPOLI 3-2 (50' Politano (N), 53' Hojlund (N), 55'. 90' Lautaro Martinez (I), 82' Thuram (I))

LIVE MATCH

90' + 5 - Cinque minuti di recupero in conclusione.

90' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIINNNNEEEEZZZZZZ!!!

IL GOL: Batti e ribatti incredibile su calcio d'angolo, finché la palla non arriva al Toro che da due passi insacca e fa esplodere San Siro.

90' - Barella tenta la giocata in area, poi calcia trovando l'opposizione di Meret.

89' - Finale incredibile, stavolta è Anguissa a mandare alto davanti alla porta di Martinez.

88' - Stavolta è il Napoli che va vicino al gol: Bisseck incerto nel disimpegno, Neres raccoglie e calcia mandando fuori.

88' - Thuram si divora il 3-2. Lanciato da Calhanoglu con un gran filtrante, il francese manda in curva.

87' - Fallo su Anguissa, si interrompe un'azione dell'Inter.

86' - Calhanoglu sbaglia completamente la misura del cross, pallone che finisce fuori.

82' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM!!!

IL GOL DI THURAM: Precisissimo colpo di testa del francese sul cross di Carlos Augusto, Meret può solo guardare.



79' - Arriva il momento di Bonny che rileva Bastoni. Nel Napoli dentro Badiashile e Gilmour per Santos e Lobotka.

77' - Ammonizione per Rafa Marin dopo un duro intervento su Lautaro.

76' - Lautaro prova il tuffo di testa su cross da destra ma senza inquadrare la porta.

73' - Palo da zero metri di Thuram! Colpo di testa del francese che centra il legno a Meret battuto con Jones che non riesce a correggere in porta.

72' - Tocca a Calhanoglu, fuori Zielinski. Nel Napoli Lucca rileva Hojlund.

70' - Diouf entra in area di gran carriera ma nel momento clou si perde e viene anticipato. Nuovo cooling break mentre San Siro inveisce contro Sozza.

68' - Lautaro si infuria per una vistosa trattenuta ai suoi danni che gli impedisce di ricevere un pallone e viene anche ammonito da Sozza.

68' - Diouf riceve un pallone ma calcia in maniera troppo precipitosa, palla fuori.

67' - Zielinski a terra dopo un contrasto volante con un avversario, anche qui per Sozza nulla da ravvisare.

65' - Di Lorenzo a terra dopo uno scontro con Jones, ma si rialza dopo qualche secondo.

63' - Bisseck va di testa su corner, pallone alto.

62' - Cambi per il Napoli: De Bruyne rileva Vergara, dentro Neres per Politano. Nell'Inter Carlos Augusto prende il posto di Dimarco.

61' - Dimarco mette un altro pallone in mezzo a ridosso della porta, troppo potente per Lautaro che non controlla e manda alto.

60' - Ancora trattenute in area su Jones, Sozza guarda e non interviene.

59' - San Siro incita la squadra nerazzurra, palla a Lautaro che però non riesce a calciare.

55' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRR!! LAAAAAAAUTAAAAAAAROOOOO MAAAAAARTIIIIINEEEZZ!!!

IL GOL DI LAUTARO: Crossa Barella, Dimarco mette in mezzo dove Lautaro da due passi deve solo appoggiare in porta.

53' - Raddoppio del Napoli! Hojlund! Rasoterra micidiale dalla distanza del danese, palla che si infila dove Martinez non può arrivare!



52' - Risposta dell'Inter: Zielinski calcia di prima intenzione, Meret devia in corner.

50' - Napoli in vantaggio! Politano! Errore in disimpegno della difesa nerazzurra, Politano riceve da Alisson Santos e tira una volta, due volte trovando il muro di un difensore ma alla terza fa centro.



50' - Tiro volante e strozzato di Lobotka, Martinez para senza problemi.

49' - Grandi proteste di Barella che reclama un mani in area dopo aver sottratto palla a Rrhamani. Sozza lascia proseguire.

48' - Bravo Bisseck ad accompagnare fuori Alisson Santos costringendolo ad un cross sballato.

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19.06 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

19.05 - Le squadre entrano in campo per l'inizio del secondo tempo. Ufficiale il cambio: Thuram rileva Pio Esposito. In campo anche Jones per Sucic (col tabellone che segnala invece l'ingresso di Mkhitaryan).

19.04 - Riscaldamento senza pettorina per Marcus Thuram, preventivabile il suo ingresso in campo a inizio ripresa.

HALFTIME REPORT

Il classico primo tempo dove, come si suol dire, è mancato solo il gol. Partita frizzante, specie nei primi minuti con occasioni senza soluzione di continuità, poi Inter più propositiva nella prima parte e Napoli che dopo il cooling break alza il pressing e crea qualche apprensione. Nel finale, però, i nerazzurri bussano con Lautaro prima e soprattutto con la traversa da punizione di Federico Dimarco poi.

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45' + 4 - Dimarco centra la traversa. Punizione liftata dell'esterno che prende il legno. Su questa azione si chiude il primo tempo: Inter e Napoli a riposo sullo 0-0 dopo 45' decisamente divertenti.

45' + 3 - Fallo di mano di un giocatore del Napoli, punizione interessante per l'Inter.

45' + 2 - Lautaro va a strappare palla a Di Lorenzo e di rabbia calcia su Meret, che manda in corner.

45' - Quattro minuti di recupero. Martinez si tuffa un po' pesante ma riesce a dire no alla conclusione di Hojlund.

44' - Rientra Bastoni, costretto al minuto a bordocampo.

40' - Grande chiusura di Bisseck su Hojlund, poi c'è gioco fermo per i soccorsi a Bastoni.

40' - Male Sucic, che non si intende con Dimarco e regala una rimessa al Napoli.

38' - Grazie, Ausilio. Così la Curva Nord omaggia l'ormai ex DS nerazzurro.

36' - Cosa si è inventato Bisseck! Numero in area avversaria tra tre difensori e tiro che non inquadra la porta.

35' - Ammonizione sacrosanta per Vergara che ferma in maniera decisamente rovinosa Zielinski.

34' - Cross di Politano, Martinez esce e di pugno anticipa un avversario

32' - Qualche storia tesa tra Barella e Alisson Santos, col nerazzurro che poi si scusa con l'avversario che raccoglie non troppo convintamente.

29' - Bisseck rischia di combinarla grossa per anticipare Anguissa. Palla in corner.

29' - Anguissa completamente solo si invola sulla destra e mette in mezzo, Bisseck chiude con una gran copertura.

27' - Riprende il gioco con il rinvio dal fondo di Rrahmani.

25' - Esposito prova la girata di testa sul cross di Bastoni, palla che non inquadra la porta. Arriva il momento del cooling break.

23' - Altra vistosa trattenuta di Rrahmani su Esposito, Sozza non interviene.

22' - Allison Santos si accentra e calcia, Martinez controlla in due tempi. Dalla Curva Nord coro e striscione in memoria di Giacinto Facchetti.

20' - Lautaro prova la giocata funambolica tra quattro difensori, ma finisce con l'incartarsi.

20' - Applausi per Barella che con grande mestiere strappa la palla ad Alisson Santos.

16' - Lucchesi ha fatto una brutta scuola: Rrahmani ferma Esposito trattenendolo vistosamente, Sozza fischia fallo.

15' - Trattenuta su Esposito in area, Sozza ci pensa ma poi concede rinvio dal fondo.

12' - Esposito gira di testa sul cross di Diouf, Meret para. Sul ribaltamento Martinez è bravissimo a bruciare Hojlund con un dribbling.

9' - Sozza fischia fallo di Barella, San Siro non ci sta.

6' - Doppio clamoroso salvataggio di Martinez. Da intervento dubbio di Rrahmani su Esposito nasce un contropiede del Napoli con Santos che mette in mezzo dove prima Anguissa poi Politano trovano l'opposizione dello spagnolo.

5' - Cross di Dimarco, Diouf viene ostacolato da un difensore e non riesce ad arrivare sulla sfera.

3' - Diouf appare subito in palla: grande numero in protezione della palla.

2' - Lautaro appoggia su Diouf che calcia da ottima posizione, Meret si allunga e devia in corner

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18.00 - Primo pallone del match per il Napoli: PARTITI!

17.59 - Lautaro e Di Lorenzo davanti a Sozza per il sorteggio.

17.57 - Inter e Napoli entrano in campo per il prepartita. Partenopei in maglia rossa.

17.47 - Wesley Sneijder saluta il pubblico di San Siro: "Questa è sempre la mia casa, forza Inter".

17.46 - Inter e Napoli riguadagnano gli spogliatoi, fra poco il calcio d'inizio a San Siro. Intanto, Lautaro riceve il premio di capocannoniere della scorsa stagione.

17.37 - Applausi e maglia nerazzurra per Nadia Battocletti, regina italiana del mezzofondo, premiata personalmente da Beppe Marotta.

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IL TABELLINO

INTER-NAPOLI 3-2

MARCATORI: 50' Politano (I), 53' Hojlund (I), 55'. 90' Lautaro Martinez (I), 82' Thuram (I)

INTER: 1 Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni (79' 14 Bonny); 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski (72' 20 Calhanoglu), 8 Sucic (46' 21 Jones), 32 Dimarco (61' 30 Carlos Augusto); 94 Esposito (46' 9 Thuram),10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 11 Luis Henrique, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard.

Allenatore: Cristian Chivu

NAPOLI: 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 16 Marin, 37 Spinazzola; 99 Anguissa, 68 Lobotka (80' 6 Gilmour), 26 Vergara (62' 11 De Bruyne); 21 Politano (62' 7 Neres), 19 Hojlund (72' 20 Lucca), 27 Alisson Santos (80' 5 Badiashile).

In panchina: 14 Contini, 32 Milinkovic-Savic, 2 Favasuli, 17 Olivera, 20 Lucca, 31 Beukema, 70 Lang.

Allenatore: Massimilano Allegri

Arbitro: Sozza. Assistenti: Peretti – Baccini. Quarto ufficiale: Doveri. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Dionisi.

Note

Spettatori: 75.423

Possesso palla: 64%-36%

Tiri in porta: 8-7

Tiri totali: 28-16

Ammoniti: Vergara (N), Lautaro Martinez (I), Rafa Marin (N)

Corner: 7-5

Recupero: 1°T 4', 2°T 5'.