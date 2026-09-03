Una partita dai toni forti contro l'Inter al Meazza, poi una visita al box della Mercedes all'Autodromo di Monza. Sarà un weekend intenso di sport per Billy Gilmour, centrocampista del Napoli e appassionato di motori, che non rientrerà subito a Castelvolturno con il resto della squadra al termine del match contro i Campioni d'Italia. Lo riporta Solo Napoli.

Lo scozzese rappresenterà il club partenopeo, insieme ad altri esponenti del mondo del pallone, al Gran Premio d'Italia, ospite della scuderia diretta da Toto Wolff e potrà valutare da vicino le performance di George Russell e Kimi Antonelli.

Sezione: L'avversario / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 08:00
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.