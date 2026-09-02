Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky dell'intervento a cui verrà sottoposto e che lo costringe dunque a saltare la sfida contro l'Inter: "Sto bene, l'intervento al cuore era una cosa che avevo preventivato già da tempo di fare col club. Ne avevamo già parlato nel pre-stagione, mi fermerò per qualche settimana". Allegri? "Abbiamo un nuovo allenatore, ma la mentalità è sempre la stessa: provare a vincere. Allegri è un grande tecnico, che ha già vinto tanto in carriera. Mi trovo bene con lui".